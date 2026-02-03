Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'da bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan tamamen yandı

İran'da bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan tamamen yandı

13:113/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Büyük bir alanda kurulu olan çarşıdaki 200 dükkan kullanılamaz hale geldi.
Büyük bir alanda kurulu olan çarşıdaki 200 dükkan kullanılamaz hale geldi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Çarşısı'nda yangın çıktı. Yaralı sayısı ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığı belirtildi. İranlı yetkililer çarlıda bulunan 200 dükkanın tamamen yandığını ifade etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiyesi Sözcüsü Celal Meleki, olaya ilişkin bilgi verdi.

Meleki, "Yangın, Niyayesh–Cennetabad kavşağında bulunan bir pazaryerinde meydana geldi. İlk dakikalarda 5 itfaiye istasyonu bölgeye sevk edildi." dedi.

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, farklı stantlarla dolu ve büyük ölçüde yanıcı malzemelerden inşa edilmiş bir hangarın tamamen alevlere teslim olduğunu, olay yerinden yoğun duman yükseldiğini belirten Meleki, yangına birden fazla noktadan müdahalenin başlatıldığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran İranlı yetkili, çarşıda bulunan 200 dükkanın tamamen yandığını belirtti. Meleki, yaralı sayısı ve olası can kayıplarına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını kaydetti.





#Cennet Çarşısı
#İran'da yangın
#Tahran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırşehir kura çekiliş tarihi açıklandı mı? 500 bin Kırşehir TOKİ kuraya katılacaklar listesi