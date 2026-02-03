İran'da bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan tamamen yandı

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde, farklı stantlarla dolu ve büyük ölçüde yanıcı malzemelerden inşa edilmiş bir hangarın tamamen alevlere teslim olduğunu, olay yerinden yoğun duman yükseldiğini belirten Meleki, yangına birden fazla noktadan müdahalenin başlatıldığını söyledi.