Hindistan'da trende yangın: Can kaybı var

Hindistan'da trende yangın: Can kaybı var

11:3829/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
DHA
Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde trende çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı kaydedildi.

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde Tata Nagar'dan Ernakulam'a giden yolcu treninde yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıktı.


Yangında 70 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, yangının trenin yemekli vagonuna bitişik B1 ve M2 numaralı klimalı vagonlarda çıktığını, olayın makinistler tarafından fark edilmesi üzerine trenin istasyonda durdurulduğunu aktardı.


Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı kaydedildi.



#Hindistan
#yangın
#Andhra Pradeş
