Hindistan'da trende yangın: Can kaybı var

Yangında 70 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, yangının trenin yemekli vagonuna bitişik B1 ve M2 numaralı klimalı vagonlarda çıktığını, olayın makinistler tarafından fark edilmesi üzerine trenin istasyonda durdurulduğunu aktardı.