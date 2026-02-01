Pakistan Kriket T20 Dünya Kupası’nda Hindistan ile oynayacağı maçı boykot edecek

Pakistan - Hindistan yaşanan gerilim nedeniyle, Hindistan ve Sri Lanka tarafından ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuva kapsamında Pakistan, Hindistan'ı boykot etme kararı aldı.
Pakistan, Kriket T20 Dünya Kupası’nda Hindistan ile oynayacağı 15 Şubat’taki maçı boykot edeceğini açıkladı.
Pakistan - Hindistan arasındaki gerilim spor müsabakalarına da yansıdı. Pakistan hükümeti, Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) tarafından düzenlenen Erkekler T20 Dünya Kupası’nda Hindistan ile oynayacağı 15 Şubat’taki maçı boykot edeceklerini açıkladı.
Hindistan ve Sri Lanka tarafından ortak ev sahipliğinde 7 Şubat - 8 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuva kapsamında Pakistan, ayrıca Hindistan’a gitmeme politikası doğrultusunda, A Grubu’ndaki tüm maçlarını Sri Lanka’da oynamayı planlıyor.
Öte yandan Bangladeş ise güvenlik endişeleri nedeniyle Hindistan’a seyahat etmeyi reddetmiş ve turnuvadaki yerini İskoçya’ya bırakmıştı.