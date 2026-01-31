Bangladeş ve Pakistan yeniden birlikte

Temmuz 2024’te, Şeyha Hasina yönetiminin yıkılmasıyla sonuçlanan halk devriminin ardından geçiş sürecini sürdüren Bangladeş, diktatörlük rejiminin komşu ülke Pakistan ile sebep olduğu krizleri de aşıyor. Pakistan ve Bangladeş arasında direkt uçuşlar 14 yıllık aranın ardından yeniden başlatıldı. Dawn gazetesinin haberine göre, Biman Bangladesh Airlines hava yolu şirketinin BG-341 sefer sayılı uçağı, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'ndan dün yerel saatle 20.00'de yola çıktı.

150 KİŞİLİK İLK GRUP KARAÇİ’DE

Yerel saatle 23.00'te Pakistan'ın Karaçi kentindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı'na varan uçaktan inen yolcular, Pakistanlılar tarafından çiçeklerle karşılanırken güzel manzaralar oluştu. Toplam 150 kişinin seyahat ettiği uçuş, Pakistan ve Bangladeşli yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Biman Bangladesh Airlines, gece yarısı Karaçi-Dakka hattında dönüş uçuşu da yapacak.

PAKİSTAN’DAN DAKKA’YA ZİYARET

İki ülke arasındaki direkt uçuşlar, Hindistan yanlısı devrik Bangladeş Başbakanı Şeyha Hasina Vecid döneminde "güvenlik" gerekçesiyle askıya alınmıştı. Şeyha Hasina’nın devrilmesinin ardından geçiş süreci yaşayan Bangladeş ile Pakistan arasındaki normalleşme süreci, 28 Aralık’ta Pakistan’ın Bangladeş Yüksek Komiseri İmran Haydar’ın Dakka’da Bangladeş Geçici Cumhurbaşkanı Prof. Muhammed Yunus ile yaptığı görüşmeyle zirveye çıkmıştı. Görüşmede, taraflar arasındaki sivil uçuşların yeniden başlaması kararlaştırılmıştı.







