Pekin’de stratejik ortaklık mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a, giderek daha karmaşık ve belirsiz hale gelen küresel ortamda diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, iki ülke arasında uzun vadeli ve istikrarlı bir “kapsamlı stratejik ortaklık” kurulması gerektiğini vurguladı. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre Şi Cinping, Başbakan Starmer’ı dün başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda kabul etti. 3 saati aşkın görüşmede Çin-İngiltere ilişkilerinin son yıllarda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Şi, mevcut koşulların ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

ZAMAN SINAMASI VURGUSU

8 yıl sonra gerçekleşen görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi, “Çin, İngiltere ile birlikte çalışarak uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık kurmaya hazırdır. Geniş bir tarihsel perspektiften bakarak farklılıklarımızın ötesine geçebilirsek, zamanın sınamasından geçebilecek sonuçlar elde edebiliriz” dedi.

BAŞKA ÜLKELERE TEHDİT DEĞİLİZ

Çin’in dış politikasının temelinde barışçı kalkınma anlayışının yer aldığını vurgulayan Şi Cinping, ülkesinin hiçbir zaman savaş başlatmadığını ya da başka bir ülkeyi işgal etmediğini belirtti. Şi, “Çin ne kadar büyürse büyüsün, asla başka ülkelere tehdit oluşturmayacaktır” ifadeleriyle, Pekin yönetiminin küresel istikrarı önceleyen yaklaşımını yineledi.

ÇİN HAYATİ AKTÖR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise uzun bir aradan sonra Çin’e lider düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaretin önemine dikkat çekti. İki ülkenin küresel büyüme ve istikrar açısından önemli sorumluluklar taşıdığını belirten Starmer, ilişkilerin daha yapıcı ve dengeli bir zemine oturtulması gerektiğini söyledi. Starmer, “Çin küresel sahnede hayati bir aktör. İş birliği alanlarını tespit ederken, aynı zamanda anlaşmazlık yaşadığımız konularda anlamlı ve açık bir diyaloğa olanak tanıyacak daha incelikli bir ilişki inşa etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD İLE GERİLİM SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİ

Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu. En son 2018 yılında dönemin Başbakanı Theresa May Çin’i ziyaret etmişti. Starmer’ın ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Avrupa’yı dışlayan tutumu ve Grönland ile Kanada’ya yönelik revizyonist söylemlerinin Batı ittifakında rahatsızlık yarattığı bir döneme denk gelmesi açısından da dikkat çekiyor. İngiliz hükümeti, bu ziyaretle hem son yıllarda gerilimli seyreden Çin-İngiltere ilişkilerini normalleştirmeyi hem de değişen küresel dengeler ışığında siyasi ve ekonomik ilişkileri yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.







