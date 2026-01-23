Yeni Şafak
Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde batan teknedeki 13 Filipinli balıkçıyı kurtardı

10:3723/01/2026, الجمعة
AA
Kurtarma operasyonu ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
Kurtarma operasyonu ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, Güney Çin Denizi'nde batan bir teknede bulunan 13 Filipinli balıkçıyı kurtardığı bildirildi. Kurtarma operasyonu ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

Xinhua'nın haberine göre, sahil güvenlik birimleri, sabah saatlerinde Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı Scarborough Sığı'nın 55 deniz mili (yaklaşık 100 kilometre) açığında batmakta olan balıkçı teknesinden yardım çağrısı aldı.

İki sahil güvenlik gemisi yardım için bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından 21 Filipinli personelin bulunduğu teknedeki 13 balıkçı kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu ve kayıpları arama çalışmaları sürüyor.


