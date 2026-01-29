Yeni Şafak
ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda değiliz

04:0029/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Keir Starmer
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin ziyareti öncesi Bloomberg'e verdiği röportajda, Çin ile ilişkileri güçlendirmenin, İngiltere'nin en yakın müttefikleriyle olan bağları pahasına gerçekleşeceği yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.

Başkan Starmer, kendisinden sık sık ülkeler arasında seçim yapması istendiğini kaydederek “Ben bunu yapmıyorum. ABD ile ticaret anlaşması yaparken herkesin bana ABD ve Avrupa arasında seçim yapmam gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ben de 'Bu seçimi yapmayacağım' demiştim" ifadelerini kullandı. Starmer, ABD ile ilişkilerini bozmadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşülebileceğini belirterek, iki ülke arasında "takas" yapmak zorunda kalacağı görüşünü reddetti. Starmer, ABD ile çok yakın ilişkilere sahip olduklarını öne sürerken “Elbette bunu istiyoruz ve ticaretin yanı sıra güvenlik ve savunma alanlarında da bu ilişkiyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Starmer, eski Başbakan Theresa May'in 2018'de Çin'e yaptığı ziyaretin ardından 8 yıl sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk İngiliz başbakan olacak.

Pekin'den Paris'e işbirliği çağrısı

  • Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü. Vang, Fransa'ya, büyük ülkeler olarak iletişimi ve eşgüdümü güçlendirerek dünyada istikrarı birlikte sağlama çağrısında bulundu. Vang, ilişkilerin stratejik değerini kaldıraç olarak kullanarak, işbirliğini derinleştirme gerekliliğini vurguladı.


