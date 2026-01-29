ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda değiliz

Başkan Starmer, kendisinden sık sık ülkeler arasında seçim yapması istendiğini kaydederek “Ben bunu yapmıyorum. ABD ile ticaret anlaşması yaparken herkesin bana ABD ve Avrupa arasında seçim yapmam gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ben de 'Bu seçimi yapmayacağım' demiştim" ifadelerini kullandı. Starmer, ABD ile ilişkilerini bozmadan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşülebileceğini belirterek, iki ülke arasında "takas" yapmak zorunda kalacağı görüşünü reddetti. Starmer, ABD ile çok yakın ilişkilere sahip olduklarını öne sürerken “Elbette bunu istiyoruz ve ticaretin yanı sıra güvenlik ve savunma alanlarında da bu ilişkiyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Starmer, eski Başbakan Theresa May'in 2018'de Çin'e yaptığı ziyaretin ardından 8 yıl sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk İngiliz başbakan olacak.