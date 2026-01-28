ABD Başkanı Trump'tan yeni doğan Amerikalılara 'Trump hesabı': Finansal özgürlük şansı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni doğan Amerikalılara yönelik 1000 dolarlık katkı sağlayacağı "Trump hesabı" girişimine ilişkin konuştu. Trump, modern tarihteki tüm başkanların çocuklara borçtan başka bir şey bırakmadığını belirterek, "Her yeni doğan Amerikan çocuğuna gelecekte finansal bir pay, hayata iyi bir başlangıç ve Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için adil bir şans vereceğiz." ifadesini kullandı.
Programın hayata çok az kaynakla veya hiç finansal kaynak olmadan başlayabilecek çocuklara yardımcı olmak için tasarlandığını belirten Trump, bu hesapların önemli ölçüde büyüyebileceğini belirtti.
Bu yıl 4 Temmuz'da resmi olarak açıldığında, ebeveynlerin hesaplarını etkinleştirebileceğini belirten Trump, bunun için her şeyin hazır olduğunu anlattı.
"Cömert iş insanlarından katkı bekliyoruz"
Trump, 50 eyaletin tamamında cömert iş insanlarından taahhüt almayı beklediklerine değinerek, bu kişilerin kendi eyaletlerindeki çocuklar için ek katkılarda bulunacağını dile getirdi.
Dell Technologies'in ABD'de 10 yaş ve altındaki 25 milyon çocuğun yatırım hesabına toplam 6,25 milyar dolarlık bağışta bulunduğunu anımsatan Trump, katkıda bulunacak Intel, Nvidia, Broadcom, IBM, Coinbase, Continental Resources ve Comcast gibi şirketlere de teşekkür etti.