Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan Kanada çıkışı: Çin tarafından başarıyla ve tamamen ele geçiriliyor

Trump'tan Kanada çıkışı: Çin tarafından başarıyla ve tamamen ele geçiriliyor

22:3725/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Trump, Kanada’nın Çin ile ilişkilerini sert sözlerle eleştirdi.
Trump, Kanada’nın Çin ile ilişkilerini sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada’yı bir kez daha hedef aldı. Trump, Çin’in Kanada’yı “başarıyla ve tamamen ele geçirdiğini” savunarak, bu durumun üzücü olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada’yı bir kez daha hedef alarak, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı tamamen ele geçiriyor" dedi.

"Çin, Kanada’yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada’yı hedef almaya devam ediyor. Trump, "Çin, bir zamanlar büyük bir ülke olan Kanada’yı başarıyla ve tamamen ele geçiriyor. Bunun gerçekleşmesini görmek çok üzücü. Umarım buz hokeyini rahat bırakırlar" dedi.

Trump’tan Başbakan Mark Carney’e: "Vali Carney"

Trump, dün yaptığı açıklamada Kanada’nın Çin’le ticari ortaklığına yönelik adımların hoş karşılanmayacağını belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney’i hedef almıştı. Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada’yı Çin’den ABD’ye gönderilen ürünler için bir ‘teslimat limanı’ yapabileceğini düşünüyorsa çok büyük bir yanılgı içindedir. Çin, Kanada’yı canlı canlı yer ve işlerini, sosyal dokusunu, genel yaşam biçimini harap edecek şekilde tamamen yutar. Eğer Kanada, Çin ile bir ticaret anlaşması yaparsa Kanada’dan ABD’ye gönderilen tüm ürünlere derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacaktır" demişti.



#ABD
#Kanada
#Çin
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? AÖF sonuç tarihi belli oldu mu?