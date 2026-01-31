Yeni Şafak
Hindistan'dan yayılan virüse dikkat: Uzmanından kritik açıklama

10:4831/01/2026, Cumartesi
DHA
Uzmanından Nipah virüsü’ne ilişkin açıklamalar
Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hindistan’da yarasalardan insanlara bulaşarak yayılan ve ölümcül risk taşıyan Nipah virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Virüsün Türkiye açısından şu an için bir tehdit ya da risk oluşturmadığını vurgulayan Özlü, özellikle yurt dışına seyahat eden kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez 1999 yılında Malezya ve Singapur’da keşfedilen, Hindistan’da meyve yarasaları aracılığıyla yayılıp, yüksek ölümcül oranıyla tedirgin eden 'Nipah virüsünü, ‘salgın riski taşıyan patojenler’ arasında sınıflandırarak acil araştırma çağrısı yaptı.

Virüsün aşısı ya da ilacı yok

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlü, henüz ilacı ve aşısı bulunmayan ölümcül virüse ilişkin bilgiler paylaşarak, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özlü,
“Nipah virüsü aslında 1999’da Malezya’da ilk defa fark ettiğimiz bir virüs. Bu meyve yarasalarından bulaşan zoonotik bir virüs. İnsanlara daha çok yarasaların tükürüğü ve idrarıyla bulaşmış meyveler vasıtasıyla geçiyor. Doğrudan yarasadan da geçebilir. Daha sonra hasta kişilerden sağlam kişilere, insandan insana da bulaşı olduğu da ortaya çıktı. Başka Malezya’da, Singapur’da daha sonra Bangladeş’te vakalar görüldü. Son olarak Hindistan’da iki sağlık çalışanının bu hastalığa yakalanarak vefat ettiği tespit edildi. Nipah virüsünün en üzücü tarafı ölümcüllük oranlarının çok yüksek olması. Vakaların yüzde 45-70’inin ölümle sonuçlandığını biliyoruz. Henüz herhangi bir aşısı ya da ilacı şu anda yok”
ifadelerini kullandı.

'Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor'

Virüsün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını ancak yurt dışına seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü,
“Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor ama zatürreye, alt solunum yolları enfeksiyonlarına ve beyin iltihabına dönüşebiliyor. Başlangıçta kas, baş, boyun ağrısı, ateş ve kırgınlık gibi semptomla daha sonra öksürük, nefes darlığı, bilinç bozukluğu ve nöbetler şeklinde ortaya çıkabiliyor. Aslında Türkiye için bir tehdit veya risk şu anda yok. Bu virüs, meyve yarasalarından bulaştığı için Türkiye’de yarasalarla da temas ortamı olmadığı için güvendeyiz. Yurt dışına seyahate giden kişilerin seyahat boyunca dikkatli olmaları lazım. Bu tür meyve yarasalarıyla temasın olabileceği alanlara çok sokulmamalarını tavsiye ederim. Doğrudan temas olmasa bile meyve yarasalarının tükürük ve idrarıyla kirlenmiş taze meyveler hatta meyve sularıyla da bulaştığı gösterilmiş. Dikkatli olmakta fayda var”
dedi.

'Büyük bir salgın söz konusu değil'

Prof. Dr. Özlü, Dünya Sağlık Örgütü’nün söz konusu virüsü yakından izlediğine dikkat çekerek, Hindistan’daki vakaların ardından bazı komşu bölgelerde önleyici tedbirlerin devreye alındığını söyledi. Türkiye için şu aşamada ciddi ve yakın bir tehdit bulunmadığını belirten Özlü, özellikle yurt dışına seyahat eden kişilerin bilinçli olmasının önemine vurgu yaptı. Virüsün aşısı ve etkili bir tedavisinin bulunmadığını, bu nedenle hastalık yapma potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Özlü, vaka bazında ölüm oranlarının dikkat çekici seviyede olduğunu ancak yayılma hızının sınırlı kaldığını kaydetti. Covid-19’da olduğu gibi hava yoluyla bulaştığına dair net bir bulgu olmadığını da dile getiren Özlü, mevcut veriler ışığında büyük çaplı bir salgın riskinin söz konusu olmadığını, ancak sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.






