Hindistan'dan yayılan virüse dikkat: Uzmanından kritik açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hindistan’da yarasalardan insanlara bulaşarak yayılan ve ölümcül risk taşıyan Nipah virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Virüsün Türkiye açısından şu an için bir tehdit ya da risk oluşturmadığını vurgulayan Özlü, özellikle yurt dışına seyahat eden kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez 1999 yılında Malezya ve Singapur’da keşfedilen, Hindistan’da meyve yarasaları aracılığıyla yayılıp, yüksek ölümcül oranıyla tedirgin eden 'Nipah virüsünü, ‘salgın riski taşıyan patojenler’ arasında sınıflandırarak acil araştırma çağrısı yaptı.
Virüsün aşısı ya da ilacı yok
'Üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor'
'Büyük bir salgın söz konusu değil'
Prof. Dr. Özlü, Dünya Sağlık Örgütü’nün söz konusu virüsü yakından izlediğine dikkat çekerek, Hindistan’daki vakaların ardından bazı komşu bölgelerde önleyici tedbirlerin devreye alındığını söyledi. Türkiye için şu aşamada ciddi ve yakın bir tehdit bulunmadığını belirten Özlü, özellikle yurt dışına seyahat eden kişilerin bilinçli olmasının önemine vurgu yaptı. Virüsün aşısı ve etkili bir tedavisinin bulunmadığını, bu nedenle hastalık yapma potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Özlü, vaka bazında ölüm oranlarının dikkat çekici seviyede olduğunu ancak yayılma hızının sınırlı kaldığını kaydetti. Covid-19’da olduğu gibi hava yoluyla bulaştığına dair net bir bulgu olmadığını da dile getiren Özlü, mevcut veriler ışığında büyük çaplı bir salgın riskinin söz konusu olmadığını, ancak sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.