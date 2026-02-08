Yeni Şafak
Hindistan’da kömür madeni patlaması: Ölü sayısı 27’ye yükseldi

13:128/02/2026, Pazar
AA
Hindistan
Hindistan

Hindistan'ın Meghalaya eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

All India Radio'nun haberine göre, Doğu Jaintia Hills bölgesindeki kömür madeninde yaşanan patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda ulaşılan cesetlerle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Öte yandan Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, patlamanın, yasa dışı faaliyet gösteren madende yaşandığını belirterek, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma emri verdiğini bildirdi.

Polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.




#Hindistan
#KÖMÜR
#maden
#PATLAMA
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
