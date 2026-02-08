Yeni Şafak
Filipinler'de tropikal fırtına: 12 ölü

Filipinler'de tropikal fırtına: 12 ölü

11:248/02/2026, Pazar
DHA
Penha tropikal fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Penha tropikal fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Filipinler'de Penha tropikal fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi Sözcüsü Junie Castillo, ülkede etkili olan Penha tropikal fırtınası kaynaklı şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, tropikal fırtınadan yaklaşık 460 bin kişinin etkilendiği, 16 bin 528 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.



#Filipinler
#Penha
#Tropikal fırtına
