Japonya’daki kar fırtınasında ölü sayısı 46’ya yükseldi

11:098/02/2026, воскресенье
IHA
Japonya
Japonya’da 20 Ocak’tan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

Japonya’nın farklı kesimlerinde geçen aydan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve soğukların bilançosu ağırlaştı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’ndan (FDMA) edinilen bilgilere göre; 20 Ocak’tan bu yana yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 46’ya yükseldi. Niigata 17 ölüm ile en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 9 ölümle Akita ve 5’er ölümle Hokkaido, Aomori ve Yamagata izledi. Iwate, Fukui, Nagano, Kyoto ve Shimane eyaletlerinde de 1’er ölüm kayda geçti. Ülke genelinde 187’si ağır, 356’sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.

Yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Ülke genelinde en az 68 uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Birçok şehirlerarası yol kısmi olarak araç trafiğine kapatıldı. Tottori eyaletindeki Yoshikata bölgesinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle, genel seçim kapsamındaki oy verme işlemlerinin başlangıç saati bir merkezde yerel saatle 07.00’den 09.00’a alındı.

Yarın da etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroji Ajansı (JMA), yoğun kar yağışının Japon Denizi kıyısındaki kesimler başta olmak üzere bu gece de birçok bölgede etkisini sürdüreceğini açıkladı. Yarın öğlene kadarki 24 saatlik sürede kar miktarının Niigata eyaletinde 70 santimetre, Kinki ve Hokuriku bölgelerinde 50 santimetre ve Chugoku bölgesinde 45 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Buzlanma nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarına karşı uyaran yetkililer, muhtemel çığ felaketleri ve elektrik kesintilerine karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.




#Japonya
#Kar fırtınası
#ölü
#Japonya Meteoroji Ajansı
