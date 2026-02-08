Japonya’daki kar fırtınasında ölü sayısı 46’ya yükseldi

Japonya’nın farklı kesimlerinde geçen aydan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve soğukların bilançosu ağırlaştı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’ndan (FDMA) edinilen bilgilere göre; 20 Ocak’tan bu yana yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 46’ya yükseldi. Niigata 17 ölüm ile en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 9 ölümle Akita ve 5’er ölümle Hokkaido, Aomori ve Yamagata izledi. Iwate, Fukui, Nagano, Kyoto ve Shimane eyaletlerinde de 1’er ölüm kayda geçti. Ülke genelinde 187’si ağır, 356’sı hafif şekilde olmak üzere toplam 543 kişinin yoğun kar yağışı ve soğukların yol açtığı kazalarda yaralandığı bildirildi.