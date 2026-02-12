İstanbul’da kaçak göçmenlere sahte evrak düzenleyen şebekeye operasyon: 12 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’göçmen kaçakçılığı’ suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarda Fatih’te bir şahsın sahte pasaport, kimlik kartı ve vize etiketi gibi belgelerin teslimatını yaptığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda, şüpheliden sahte pasaport ve kimlik kartı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli 28 Ocak 2026 tarihinde yakalandı. Adreste yapılan aramada 19 adet sahte belge ele geçirildi. Sahte belgelerin teslimatını yaptığı belirlenen şüpheli şahsın ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramalarda, 134 adet sahte pasaport, 26 adet kimlik kartı ve sürücü belgesi, 41 adet vize etiketi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahısla birlikte hareket ettiği belirlenen 9 şüpheli şahıs için Beylikdüzü, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Esenyurt’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait 532 adet pasaport, 93 adet kimlik kartı ve sürücü belgesi, farklı ülkelere ait 110 adet vize etiketi, bilgisayarlar, yazıcılar, mor ışık cihazları, kart basım makineleri, lazer kazıma ve markalama cihazı, milimetrik kesim cihazı, gravür makinesi, laminasyon cihazları, sıcak baskı makinesi, tarayıcılar, Nfc cihazları, 15 bin adet pasaport yapımında kullanılan değerli kağıt, 4 bin 100 adet farklı ülkelere ait pasaport dış deri kapağı, 200 adet pasaport yapımında kullanılan hologram, 600 adet pasaport yapımında kullanılan laminasyon filmi, 11 bin 150 adet farklı ülkelere ait pasaport yapımında kullanılan pasaport iç sayfası, 90 adet farklı ülkelere ait pasaport dış kapak yapımında kullanılan metal kalıp, pasaport, kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.