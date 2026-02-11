Yeni Şafak
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 14 bin 866 adet sentetik hap ele geçirildi

23:5411/02/2026, Çarşamba
Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 14 bin 866 sentetik hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Şubat ’ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda; 14 bin 866 adet sentetik ecza hap, 7,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,56 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 1 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şahıs hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ kapsamında işlem yapıldı. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Manisa
#uyuşturucu
#operasyon
