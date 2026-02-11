Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 14 bin 866 adet sentetik hap ele geçirildi

Manisa’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 bin 866 adet sentetik hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Şubat ’ta "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda; 14 bin 866 adet sentetik ecza hap, 7,11 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,56 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 1 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.