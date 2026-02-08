Yeni Şafak
Hakkari’de 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

22:308/02/2026, الأحد
IHA
S.T. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, yapılan aramalarda 17 kilogram skunk ve 5 kilogram metamfetamin bulundu.

Hakkari’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bağışlı yol kontrol noktasında yapılan uygulamada, P.Y. ve C.G. isimli şüphelilerin üzerinde 170 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi S.T. isimli şahıstan temin ettikleri, ayrıca maddelerin A.Ç. isimli şahsın ikametinin bahçesine saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 17 kilogram skunk ve 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. S.T. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


#Hakkari
#jandarma
#uyuşturucu
