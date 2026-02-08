Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı.