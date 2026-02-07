Kasten öldürme suçundan hükümlü iki firari Muğla'da yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Ağır Ceza İlamat Masası, 'kasten öldürme' suçundan aranan Murat Güleş ile Bedirhan Şen’in Muğla Ortaca’da olduklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Firari hükümlüler, operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada ise sahte sürücü belgeleri ele geçirildi.