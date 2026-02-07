Yeni Şafak
Kasten öldürme suçundan hükümlü iki firari Muğla'da yakalandı

19:337/02/2026, Cumartesi
DHA
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Güleş ile Bedirhan Şen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muğla’da ‘kasten öldürme’ suçundan haklarında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Murat Güleş ile Bedirhan Şen, polisin düzenlediği operasyonla Ortaca’da saklandıkları evde yakalandı. Operasyonda evde yapılan aramada sahte sürücü belgeleri ele geçirilirken, firari hükümlüler gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Ağır Ceza İlamat Masası, 'kasten öldürme' suçundan aranan Murat Güleş ile Bedirhan Şen’in Muğla Ortaca’da olduklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Firari hükümlüler, operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada ise sahte sürücü belgeleri ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Güleş ile Bedirhan Şen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


#Muğla
#firari
#yakalama
