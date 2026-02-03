Yeni Şafak
Firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

00:313/02/2026, Salı
IHA
Muş’ta hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmalarda Muş merkez ilçede "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



#Muş
#Firari
#JASAT
