Rahatsızlanan hasta iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

Muş’ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan tansiyon, şeker ve kalp hastası Fatma Ensarioğlu (78), iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Korkut ilçesine bağlı Tanköy Köyü’nde yaşayan tansiyon, şeker ve kalp hastası Fatma Ensarioğlu rahatsızlandı. Ensarioğlu’nun yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması üzerine Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Köy yolunu açan iş makinesine bindirilen Fatma Ensarioğlu, ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ensarioğlu, hastaneye kaldırıldı.