Muş’ta uyuşturucu ile yakalanan firari hükümlü tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Sunay Mahallesi Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi üzerinde bir şahsı takibe aldı. Ekipler tarafından durdurulan M.T. isimli şahsın üst aramasında 4,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında, şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan M.T. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.