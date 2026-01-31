Yeni Şafak
3 ayrı suçtan aranan 3 hükümlü Manisa’da yakalandı

15:5431/01/2026, Cumartesi
IHA
Yakalanan şahıslar hakkında, adli makamların talimatları doğrultusunda gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

Manisa’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen saha ve analiz çalışmaları çerçevesinde; adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (43), JASAT ve Soma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Soma ilçesinde yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (33) ise Yunusemre Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Öte yandan, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (26), Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu gişelerinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta yapılan aramada 250 adet sentetik ecza ele geçirildi.

#Manisa
#Manisa İl Jandarma Komutanlığı
#Uyuşturucu
