Manisa'da bin 730 sentetik hap ele geçirildi: 5 tutuklama

Manisa Turgutlu ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirlikleri ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edip satan şüphelilere yönelik ortak çalışma yaptı. Bu kapsamda Turgutlu'da 2 ayrı araç takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Y.A.T. (19) ve M.Ö.'nün (33) içinde bulunduğu ve öncü olduğu değerlendirilen otomobili Ahmetli ilçesinde, B.S. (21) ve M.A.'nın (32) içinde olduğu diğer otomobili ise Turgutlu ilçesinde durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve her 2 araçtaki aramalarda, motor kaputuna ve karbüratör kısmına gizlenmiş 15 kutu halinde toplam 808 adet sentetik hap ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.