Soma’da heyelan meydana geldi: Vatandaş uyarıldı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen heyelan mahallede paniğe yol açtı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını açıkladı.
Heyelanın ardından belediye ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirten Başkan Okur, güvenlik ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Okur, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.
Çalışmalar tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar bölgeye girişlerin yasaklandığını kaydeden Okur, ekiplerin muhtemel yeni risklere karşı sahada teyakkuz halinde olduğunu söyledi.