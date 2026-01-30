Soma’da heyelan meydana geldi: Vatandaş uyarıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen heyelan paniğe neden oldu. Belediye Başkanı Sercan Okur, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirterek, riskli bölgelere girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.





Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen heyelan mahallede paniğe yol açtı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını açıkladı.





Heyelanın ardından belediye ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirten Başkan Okur, güvenlik ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Okur, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.





Başkan Okur, heyelan alanına yakın konumda bulunan ve yoğun olarak kullanılan 40 Oluk Çeşmeleri çevresinin tedbir amacıyla riskli bölge ilan edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın su doldurmak için bile olsa bu alana kesinlikle yaklaşmamaları gerekiyor" dedi.





Çalışmalar tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar bölgeye girişlerin yasaklandığını kaydeden Okur, ekiplerin muhtemel yeni risklere karşı sahada teyakkuz halinde olduğunu söyledi.







