İneklerine ot vermek için geldiği ahırda heyelandan son anda kurtuldu

15:0223/01/2026, Cuma
IHA
Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.
Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev ile bitişiğindeki ahır tamamen yıkıldı. Heyelanda, Hamit Navdar’a ait ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, Navdar’ın hayvanlarına ot vermek için geldiği ahırda heyelandan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda, Hamit Navdar’a ait ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.


Olay anını anlatan Navdar, bölgenin riskli olması nedeniyle bir süredir başka bir yerde kaldığını belirterek "İneklerim olduğu için her gün buraya gelip bakıyordum. O gün de ot vermek için geldim. Bir anda evde sallantı olduğunu fark ettim. Zor kurtuldum. Evin arka tarafı çökmeye başlayınca hemen dışarı çıktım" dedi.


Yetkililerin bölgede daha önce önlem amaçlı çalışma yaptığını da ifade eden Navdar, "Arka tarafa beton çalışma yapılıyordu. Hava şartları iki gün daha elverseydi belki ev kurtulacaktı. Ancak yağışlar nedeniyle her şey bir anda oldu" diye konuştu.


Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.



