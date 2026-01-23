İneklerine ot vermek için geldiği ahırda heyelandan son anda kurtuldu

Olay anını anlatan Navdar, bölgenin riskli olması nedeniyle bir süredir başka bir yerde kaldığını belirterek "İneklerim olduğu için her gün buraya gelip bakıyordum. O gün de ot vermek için geldim. Bir anda evde sallantı olduğunu fark ettim. Zor kurtuldum. Evin arka tarafı çökmeye başlayınca hemen dışarı çıktım" dedi.

Yetkililerin bölgede daha önce önlem amaçlı çalışma yaptığını da ifade eden Navdar, "Arka tarafa beton çalışma yapılıyordu. Hava şartları iki gün daha elverseydi belki ev kurtulacaktı. Ancak yağışlar nedeniyle her şey bir anda oldu" diye konuştu.