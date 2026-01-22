Yeni Şafak
Sınır protokolü uygulandı: Kar köy yolunu kapattı, yaşlı amca Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı

19:1422/01/2026, الخميس
DHA
Artvin'in Borçka ilçesinin Düzenli köyünde yaşayan Şaban Öztürk, fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Ancak yoğun kar yağışında köy yolu kapanınca, sınır protokolüyle Gürcistan üzerinden hastaneye ulaştırıldı.

Borçka’nın Düzenli köyünde yaşayan Şaban Öztürk, (76) dün sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Öztürk’ün yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması üzerine, Karayolları ve kurtarma ekiplerinden destek istendi. Kara yoluyla hastaneye sevkin imkansız hale gelmesiyle ekipler, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ‘Sınır Geçiş Protokolü’ devreye aldı. 

Protokol kapsamında hastanın Gürcistan toprakları üzerinden Sarp Sınır Kapısı’na, oradan da Türkiye’ye ulaştırılması planlandı. Resmi yazışmaların ardından yola çıkan ambulans, Gürcistan sınırında yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ambulansın kaza yapması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu mahsur kalan sağlık personeli ve hasta güvenli bölgeye çıkarıldı. 

Yaklaşık 15 saat süren zorlu operasyonun ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Şaban Öztürk, tedaviye alındı. Öztürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

‘GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN GELDİK’


Tedavi altına alınan Şaban Öztürk, “Yol şartları çok zordu. Gürcistan üzerinden geldik. Arabayla kaza yaptık. Allah beterinden saklasın bize bir şey olmadı” dedi. 

#Artvin
#Gürcistan
#Sağlık
