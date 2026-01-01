Yeni Şafak
Artvin'de çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaşımı sağlayan yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan 2 çobanı arama çalışmalarına başlandı. Vali Turan Ergün, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Vali Turan Ergün, çığ düşen Zekeriyaköy köyüne gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece koşulları ve yoğun fırtına nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandığını söyledi. AFAD Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı'nın da olay yerine geldiğini belirten Ergün, Erzurum'dan da AFAD'ın uzman ekiplerinin sahada olduğunu ifade etti.


Vali Ergün, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalarda yer aldığını vurgulayarak, "Yaklaşık 100 kişilik ekip değişimli olarak alanda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor." dedi.


Hava şartlarının öğleden sonra daha da ağırlaşacağının tahmin edildiğinin altını çizen Ergün, "Ümidiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak. Alanda çalışan arkadaşlarımıza yetki verdik, çığ riski hissettikleri noktada çalışmalarını bırakacaklar. Önceliğimiz çalışanların can güvenliği, risk hissettikleri anda çalışmaları bırakacaklar." diye konuştu.


AFAD Artvin İl Müdürlüğü koordinesindeki arama kurtarma çalışmalarına Rize ve Erzurum'dan gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile Hopa Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.


Erzurum'un Olur ilçesinden 1200 civarında küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü Ardanuç ilçe merkezine getirmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine dün Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ düştü.


Çığ altında kalan 3 çoban kendi imkanlarıyla kurtuldu, bir çobanın cansız bedenine ise ekipler tarafından ulaşıldı.



#arama kurtarma
#Ardanuç çığ
#Artvin
#Vali Turan Ergün
