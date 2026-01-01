Artvin'de çığ 3 çobanı yuttu

Tüm yurdu etkisi altına alan karlı hava Artvin’de çığa neden oldu. Korkunç olay dün saat 11.00 sıralarında Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkiinde meydana geldi. Çığın ardından çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine AFAD başta olmak üzere ilgili tüm ekipler alarma geçti. Yoğun kar yağışı, tipi ve kapanan yollar nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.





ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Artvin Valisi Turan Ergün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Çığ altında çobanların kalmış olabileceğine dair bir ihbar aldık. Ekiplerimiz, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Ergün, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli şekilde hareket ettiğini vurguladı.





BİR ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yolun büyük bölümünün karla kaplı olması nedeniyle iş makineleriyle yol açma çalışmaları devam ederken, arama kurtarma ekipleri çığ bölgesine en kısa sürede ulaşmak için seferber oldu. Yetkililer, bölgede daha önce bulunan 3 vatandaşın çığdan etkilenmeden kurtulduğunu, ihbar edilen 3 çobana ise sağ olarak ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.



