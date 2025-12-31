ABD’de dağ yürüyüşüne çıkan 3 kişi hayatını kaybetti

Yeni Şafak
12:4331/12/2025, Çarşamba
DHA
ABD'nin California eyaletinde bir dağda yürüyüşe çıkan 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, bir sağlık çalışanının helikopterle bölgeye indirildiği ve yerel saatle 19.30 civarında 3 kişinin ölü bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerin ölüm nedeni araştırılıyor.

San Bernardino Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin California eyaletinin güneyinde yüksekliği 3 bin metreyi aşan Mount Baldy Dağı’nda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.


Yetkililer, yerel saatle 11.30 sıralarında bir yürüyüşçüden, arkadaşının 150 metre yükseklikteki bir yamaçtan aşağı yuvarlandığına dair ihbar aldıklarını duyurdu.


Polisin, helikopterle bölgeye ulaşmaya çalıştığı ve şiddetli rüzgar nedeniyle iki kere başarısız olduğu kaydedildi. Açıklamada, bir sağlık çalışanının helikopterle bölgeye indirildiği ve yerel saatle 19.30 civarında 3 kişinin ölü bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerin ölüm nedeni araştırılıyor.



