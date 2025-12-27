Çığ altında cesetleri bulundu: Dört dağcı tırmanış yaparken kaybolmuştu

Yunan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Fokida bölgesinde yer alan Vardousia Dağı’nda önceki gün tırmanışa çıkan 4 kişi kayboldu. Üç erkek ve bir kadından oluşan gruptan saatlerce haber alamayan aileleri, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından kurtarma birimleri, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.