Çığ altında cesetleri bulundu: Dört dağcı tırmanış yaparken kaybolmuştu

Çığ altında cesetleri bulundu: Dört dağcı tırmanış yaparken kaybolmuştu

16:3027/12/2025, Cumartesi
DHA
Yunanistan'da dağda kaybolan 4 kişinin çığ altında cesedi bulundu
Yunanistan'da dağda kaybolan 4 kişinin çığ altında cesedi bulundu

Yunanistan’ın Vardousia Dağı’nda tırmanış yaparken kaybolan 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Fokida bölgesinde yer alan Vardousia Dağı’nda önceki gün tırmanışa çıkan 4 kişi kayboldu. Üç erkek ve bir kadından oluşan gruptan saatlerce haber alamayan aileleri, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından kurtarma birimleri, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.


Çok sayıda itfaiyeci ve uzman personelin yer aldığı 48 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarma ekiplerinin, zirveye yakın bir noktada 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaştığı belirtildi.




#Yunanistan
#çığ
#dağcı
#can kaybı
