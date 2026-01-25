Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Endonezya’da heyelan: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

Endonezya’da heyelan: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

16:0525/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda can kaybının 16’ya yükseldiği açıklandı.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda bilanço ağırlaşıyor. Batı Java Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, Batı Bandung bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılan cansız bedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini açıkladı.

Sözcü, cenazelerden 7’sinin kimliğinin tespit edildiğini belirtirken, diğer cenazelerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Kimliği tespit edilemeyen cenazelerin geçici süreliğine yerel bir hastanede tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yeraltında gömülü kaldığı düşünülen yaklaşık 80 kişi için 250 özel eğitimli personel görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, kurbanlara ulaşılmasına yönelik çalışmalara çeşitli acil yardım kuruluşlarının katıldığı ve faaliyetlerde insansız hava araçları (İHA) ile özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aktarıldı. Zorlu zemin şartlarının ise ağır teçhizat kullanımını zorlaştırdığının altı çizildi.



#Endonezya
#heyelan
#dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kura çekilişi ne zaman saat kaçta? 500 bin TOKİ Bartın bin 620 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?