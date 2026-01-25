Endonezya’da heyelan: Ölü sayısı 16’ya yükseldi

Öte yandan Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yeraltında gömülü kaldığı düşünülen yaklaşık 80 kişi için 250 özel eğitimli personel görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, kurbanlara ulaşılmasına yönelik çalışmalara çeşitli acil yardım kuruluşlarının katıldığı ve faaliyetlerde insansız hava araçları (İHA) ile özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aktarıldı. Zorlu zemin şartlarının ise ağır teçhizat kullanımını zorlaştırdığının altı çizildi.