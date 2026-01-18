Yeni Şafak
Zonguldak'ta heyelan trafik akışını durdurdu

23:4818/01/2026, Pazar
IHA
Köy sakinlerinin ekiplere haber vermesinin ardından heyelanın oluşturduğu alan iş makineleri yardımıyla alındı ve yol tekrardan trafiğe açıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Dereköseler köyü Çiftlik mevkii üzerinde meydana geldi. Aşırı yağmurun etkisini göstermesinin ardından heyelan oluştu ve heyelanın oluşmasıyla dağdan kopan toprak yığıntısı trafiği kapadı. Köy sakinlerinin ekiplere haber vermesinin ardından heyelanın oluşturduğu alan iş makineleri yardımıyla alındı ve yol tekrardan trafiğe açıldı.


#Zonguldak
#heyelan
#yol
