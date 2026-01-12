Zonguldak’ta heyelan alarmı: 8 ev tehlike altında

Ev sakinlerinden 76 yaşındaki Birnaz Akkaya, gazetecilere, heyelan sırasında büyük bir gürültü duyduklarını, benzer şekilde daha önce de heyelana aynı yerde şahit olduklarını söyledi.

Heyelan nedeniyle büyük korku yaşadığını dile getiren Akkaya, "Kaç yıldır olmamıştı ama burası baş aşağı, evin yakını olduğu için daha kötü oldu. Doğal gazı kestiler. Hastam var. Sırtımda indirsem zaten buradan indiremem. Küçük bebeği olan da var. Şimdi doğal gazı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.