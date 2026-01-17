Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak'ta heyelan kara yolunda ulaşımı aksattı

Zonguldak'ta heyelan kara yolunda ulaşımı aksattı

14:2217/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.
Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.

Zonguldak'ta heyelan, kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle Zonguldak-Alaplı kara yolunun tersaneler mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak parçaları kara yoluna düştü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ile Gülüç Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametini ulaşıma kapattı.

İş makineleriyle toprak ve kaya parçalarının temizlenmesinin ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.

#Heyelan
#Kara yolu
#Zonguldak
#Gülüç Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ocak ayı kira zammı 2026 ne kadar? TÜİK ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama