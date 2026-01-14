Bartın'da heyelan: 15 evin duvarlarında çatlaklar oluştu





Köy muhtarı Zafer Aydın, 2004'teki heyelanda 7 evin zarar gördüğünü hatırlatarak, "Şu anda yol ile 15 evde büyük çatlaklar meydana geldi. Vatandaş olarak biz de tedirgin olmaya başladık. Özellikle hafta sonu eriyen karların ardından yaşadığımız heyelanlarla daha da tedirgin olduk. Evlerinde oturulamaz durumda olanlar var. Durumumuz bu. Devletten yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.