Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven heyelan nedeniyle kullanıma kapatıldı

Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven heyelan nedeniyle kullanıma kapatıldı

14:4212/01/2026, Pazartesi
AA
Heyelan nedeniyle 8 hanenin risk altında olduğu belirlendi, hanelere verilen doğal gaz da tedbir amaçlı kesildi.
Heyelan nedeniyle 8 hanenin risk altında olduğu belirlendi, hanelere verilen doğal gaz da tedbir amaçlı kesildi.

Zonguldak'ta bir mahallede meydana gelen toprak kayması sonucu 8 eve ulaşım sağlanan merdivenler kullanıma kapatıldı.

Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta kentte etkili olan kar ve sağanak nedeniyle toprak zeminde kaymaya bağlı heyelan meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD ve doğal gaz ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan nedeniyle 8 hanenin risk altında olduğu belirlendi, hanelere verilen doğal gaz da tedbir amaçlı kesildi. Söz konusu evlere ulaşımı sağlayan merdiven de geçici süreyle kullanıma kapatıldı.


Ev sakinlerinden 76 yaşındaki Birnaz Akkaya, gazetecilere, heyelan sırasında büyük bir gürültü duyduklarını, benzer şekilde daha önce de heyelana aynı yerde şahit olduklarını söyledi.


Heyelan nedeniyle büyük korku yaşadığını dile getiren Akkaya, "Kaç yıldır olmamıştı ama burası baş aşağı, evin yakını olduğu için daha kötü oldu. Doğal gazı kestiler. Hastam var. Sırtımda indirsem zaten buradan indiremem. Küçük bebeği olan da var. Şimdi doğal gazı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



