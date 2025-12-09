Yeni Şafak
Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

16:489/12/2025, Salı
DHA
Batman Sason ilçesinde heyelanlar nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Batman Sason'da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle Kaleyolu, Dikbayır, Taşyuva, Kilis ve Alaca köylerine ulaşım sağlanan yollar kapandı.

Yolların açılması için Sason Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından köy yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, heyelan nedeniyle kapalı olan Derince-Çakırpınar-Alagöz köy grup yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



