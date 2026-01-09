Eriyen karlara heyelana yol açtı

Karların erimesi ile Düzler-Celaller grup yolu Çatakörencik köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan ve yol çökmelerine karşı teyakkuzda olan Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, sahada hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü. Ekipler, temizlik, dolgu ile trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Türkeli Düzler-Celaller grup yolunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yol geçiş güvenliği yeniden sağlanarak, ulaşım normale döndü.