Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Eriyen karlara heyelana yol açtı

Eriyen karlara heyelana yol açtı

23:289/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yol geçiş güvenliği yeniden sağlanarak, ulaşım normale döndü.
Yol geçiş güvenliği yeniden sağlanarak, ulaşım normale döndü.

Sinop'ta karların erimesi ile Düzler-Celaller grup yolu Çatakörencik köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan ve yol çökmelerine karşı teyakkuzda olan ekipler, sahada hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Sinop’un Türkeli ilçesinde heyelan meydana geldi.

Karların erimesi ile Düzler-Celaller grup yolu Çatakörencik köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan ve yol çökmelerine karşı teyakkuzda olan Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, sahada hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü. Ekipler, temizlik, dolgu ile trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Türkeli Düzler-Celaller grup yolunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yol geçiş güvenliği yeniden sağlanarak, ulaşım normale döndü.



#Sinop
#Türkeli
#Heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?