Sinop’ta buzlanan yolda otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

22:082/01/2026, Cuma
IHA
Otomobil buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı
Otomobil buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı

Siirt'te seyir halindeki sürücü, yolun buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop’ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.45 sıralarında merkeze bağlı Ordu Mahallesi, TOKİ kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 57 ACT 429 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun buzlanması ve kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye düştü.


Dereye düşen otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak dere yatağından tahliye edildi.


Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



