İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 459'a yükseldi

İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 459’a yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 40 bin 887 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.