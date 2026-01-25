Yeni Şafak
Cezaevinden salıp infaz ettiler

Cezaevinden salıp infaz ettiler

İsmail Çoktan
04:0025/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
SDG’li teröristlerin, uzun süredir tutuklu olan bu mahkumları serbest bırakıp yürüyerek kent dışına gönderdiği, daha sonra peşlerinden gidip infaz ettiği öğrenildi.
YPG/SDG, sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde, öldürdüğü 22 kişiyi sayarak gösteren militanın, örgüte bağlı olduğunu kabul etti.

Söz konusu görüntüdeki terörist, aralarında kadınların da olduğu 22 kişiyi öldürmekle övünüyordu. YPG/SDG’den dün yapılan açıklamada, olayın münferit olduğu savunulurken, öldürülen kişilerin “Suriye hükümetine bağlı kuvvetlerle birlikte Kobani’nin güneyindeki Harus köyü civarına gelen silahlı kişiler” olduğu iddia edildi.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, görüntüdeki kişilerin tamamı, örgüt tarafından Kobani’deki bir hapishaneden serbest bırakılan mahkumlar. SDG’li teröristlerin, uzun süredir tutuklu olan bu mahkumları serbest bırakıp yürüyerek kent dışına gönderdiği, daha sonra peşlerinden gidip infaz ettiği öğrenildi.

İLK DEĞİL

Örgüt, katliamı “münferit vaka” olarak sıradanlaştırsa da bu ilk değil. Suriye ordusuna bağlı kuvvetlerin 13 Ocak’ta Fırat’ın doğusuna başlattığı operasyonlarda, örgüt militanları çekildikleri birçok hapishanede mahkumları katletti. Özellikle Rakka’nın batısındaki Tabka Merkez Hapishanesi’nden çıkmadan önce onlarca mahkumu öldüren YPG/SDG’ye karşı Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye hükümeti soruşturma başlatıldığını ilan etti.

400 mahkumdan haber alınamıyor

  • Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında 18 Ocak’ta ilan edilen anlaşma, örgütün bugün itibariyle Kobani’yi boşaltmasını ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin beldeye konuşlanmasını öngörüyor. Yerel kaynaklar, dün örgüt tarafından hapishanelerden serbest bırakılan 400’den fazla mahkumun daha isimlerini yayınladı. Mahkumların çoğunun Kobanili Kürt sivillerden oluştuğu görülürken, örgütün bu mahkumları yaya olarak beldeden çıkmaya zorladığı ve birçoğundan haber alınamadığı belirtildi.


