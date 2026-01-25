Cezaevinden salıp infaz ettiler

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında 18 Ocak’ta ilan edilen anlaşma, örgütün bugün itibariyle Kobani’yi boşaltmasını ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin beldeye konuşlanmasını öngörüyor. Yerel kaynaklar, dün örgüt tarafından hapishanelerden serbest bırakılan 400’den fazla mahkumun daha isimlerini yayınladı. Mahkumların çoğunun Kobanili Kürt sivillerden oluştuğu görülürken, örgütün bu mahkumları yaya olarak beldeden çıkmaya zorladığı ve birçoğundan haber alınamadığı belirtildi.