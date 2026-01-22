SDG hapishaneleri rejimin işkence merkezleri gibi!

DEAŞ’la mücadele bahanesiyle kurduğu sözde güvenlik düzeni altında sivilleri hedef alan SDG’nin fiilen bir işkence ve ölüm ağı işlettiği, uluslararası raporlarla belgelenmiş durumda. Haseke’deki Şeddadi ve Sanayi (Sini-Panaroma) hapishaneleri, Kamışlı’daki Kara Hapishane ve Kamışlı Cezaevi ile Aynel Arab’taki Kobani Hapishanesi bunlardan bazıları. Uluslararası Af Örgütü’nün Nisan 2024’te yayımladığı rapora göre, bu merkezlerde yalnızca DEAŞ’lılar değil, 5 binden fazla masum sivil de yıllarca hukuksuz biçimde alıkonuldu. Söz konusu raporda, yönetimin kontrolü sağladığı özellikle Rakka ve Deyrizor’daki hapishanelerin işleyişinin, devrik Esed rejiminin işkence merkezleriyle birebir örtüştüğü vurgulanıyor. El Aktan Hapishanesi bunlardan birisi. Tesisin Sednaya Hapishanesi ile benzerliği de dikkat çekiyor. Uluslararası raporlarda, tıpkı Sednaya gibi bu hapishanenin de etrafında toplu mezarlar bulunduğu belirtiliyor. Rapordaki tanıklıklar da dikkat çekiyor. 2019-2023 yılları arasında Haseke’deki Sini Gözaltı Merkezi’nde tutulan 8 kişi, dayak, elektrik kablolarıyla kırbaçlama, bileklerden asılarak zorlayıcı pozisyonlarda bekletme, cinsel şiddet ve elektrik şokuna maruz kaldıklarını anlatıyor. 17 kişinin aynı hücrede havasızlıktan can verdiği, cesetlerin toplu mezarlara atıldığı ifade ediliyor.