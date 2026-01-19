Harita iki günde değişti: SDG ateşkes istedi

Terör örgütü PKK/YPG/SDG’yi Fırat’ın batısından süpüren Suriye ordusu, Fırat doğusunu da temizliyor. Suriye ordusu, harekatlarla birçok il ve ilçede kontrolü sağlayarak bölgedeki haritayı değiştirdi, akşam saatlerinde varılan anlaşmayla SDG tüm devlet kurumlarını Şam'a teslim etmeyi kabul etti.

ÖNCE TABKA TEMİZLENDİ

İlk olarak ordu, stratejik öneme sahip Rakka’nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı. Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG’nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı. 181 örgüt üyesi teslim oldu. Fırat Nehri’nin doğu yakasındaki Haseke’ye bağlı Şeddadi kenti, örgüte karşı ayaklanan aşiret güçlerinin kontrolüne geçti. YPG/SDG’li teröristler, çekilme esnasında bazı karargah ve askeri noktaları ateşe verdi. Burada da kontrol tamamen aşiretlere geçti.

DEYRİZOR’DA GÜN BOYU OPERASYON

Bölgedeki en büyük hareketlilik Deyrizor’da yaşandı. İli ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin YPG/SDG’ye karşı başlattığı operasyon gün boyu sürdü. Aşiret güçleri önceki akşam saatlerinden itibaren terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı. İl sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi.

RAKKA’NIN MERKEZİ ALINDI

Doğudaki Rakka ilinde halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı. Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.

Akşam saatlerinde ise Suriye ordusu, terör örgütüne karşı Türkiye sınırındaki Tel Abyad'dan iki yeni cephe açtı ve Rakka kırsalı ile Hasekeye'ye doğru operasyon başlattı. Harekât kapsamında askerî ilerleme devam ettiği sırada akşam saatlerinde Şam yönetimi ile SDG arasında ateşkese varıldığı haberi geldi.

Tüm devlet kurumları Şam'a geçiyor :PKK'lılar sınır dışı

Şam yönetiminin Fırat'ın doğu yakasındaki askerî ilerlemesi devam ederken terör örgütü SDG akşam saatlerinde ateşkes istedi.

Anlaşmayla tam bir ateşkes ilan edildi. Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilecek, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirilecek. Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği anlaşma kapsamında güvenliğinin düzenli ordu tarafından sağlanacağı bildirildi.

ESED REJİMİ UNSURLARINA GEÇİT YOK

SDG’ye bağlı unsurların gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına entegre edileceği anlaşma kapsamında, SDG eski rejim kalıntılarının saflarına katılmasına izin vermeyecek ve kuzeydoğu Suriye’de bulunan eski rejim subaylarına ait listeleri teslim edecek.

AYN EL-ARAB ARINDIRILACAK

Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla SDG kontrolündeki Haseke Valiliği için bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacak olan anlaşma kapsamında, Ayn el-Arab (Kobani) kenti ağır askeri unsurlardan arındırılacak. Ayn el-Arab’ta halktan oluşan bir güvenlik gücü kurulacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis gücü muhafaza edilecek.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu kampların sorumluluğunu Suriye hükümeti üstlenecek.

SURİYELİ OLMAYAN GÖNDERİLECEK

Ulusal ortaklığı garanti altına almak amacıyla SDG tarafından önerilen aday listesi doğrultusunda merkezi devlet yapısında üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atamalar yapılacak olan anlaşma kapsamında SDG, tüm Suriyeli olmayan terör örgütü PKK üyelerini sınır dışı etmeyi taahhüt etti.

Suriye hükümeti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla ABD ile ortak koordinasyon çerçevesinde uluslararası koalisyonun aktif bir üyesi olarak terör örgütü DEAŞ’la mücadelesini sürdürecek.







