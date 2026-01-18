İran halkı Pehlevi’yi istemiyor

Devrik İran Şah’ı Muhammed Rıza Pehlevi’nin diasporadaki oğlu Rıza Pehlevi, halka protesto eylemlerini sürdürme çağrısı yaparken ABD’den de İran’daki rejime ait askeri hedefleri vurmasını talep etti. Sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran’da hiçbir şey normal değildir" dedi. Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi, "İran’ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" dedi. Pehlevi, bu sayede dünyanın İran’ın ulusal devrimine daha fazla destek vereceğini iddia etti.