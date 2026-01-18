İran halkı Pehlevi’yi istemiyor

İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestoların şiddet sarmalına dönüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale tehditleri, geçmişte İran’ı yöneten ancak halk devrimiyle devrilen Pehlevi hanedanını umutlandırsa da bu umut boşa düştü.
Devrik İran Şah’ı Muhammed Rıza Pehlevi’nin diasporadaki oğlu Rıza Pehlevi, halka protesto eylemlerini sürdürme çağrısı yaparken ABD’den de İran’daki rejime ait askeri hedefleri vurmasını talep etti. Sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran’da hiçbir şey normal değildir" dedi. Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi, "İran’ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" dedi. Pehlevi, bu sayede dünyanın İran’ın ulusal devrimine daha fazla destek vereceğini iddia etti.
NE MOLLALAR NE ŞAH
Ülkede üç haftadır devam eden protestolarda, yoğunluğun iyice düştüğü ve 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğindeki halk devrimiyle yıkılan eski rejim lehine sloganların da sahadan çekildiği görülüyor. Buna karşılık çok sayıda protestocu, “Ne mollalar, ne de şah.. yaşasın özgür İran” sloganları atıyor. Wall Street Journal’da (WSJ) yer alan haberde de Pehlevi’nin İran’da iktidarı ele alması halinde 100 günlük bir normalleşme planı hazırladığı ve eski tip bir monarşiye dönmeyeceği ifade edilirken, “Protestocuların ilk dönemde Pehlevi lehine attıkları sloganların mevcut rejime karşı duyulan öfkeden kaynaklandığı ve son zamanlarda meydanlarda duyulmadığı kaydedildi. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da çarşamba günü gerilim zirvedeyken yaptığı sert açıklamalarını yumuşatıyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, İran’daki rejimin 800 protestocu hakkında verilen idam kararlarını iptal etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Trump’ın askeri müdahaleden vazgeçmesinin ana nedenlerinin başında İsrail’in yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi bölge ülkelerinin farklı gerekçelerle müdahaleye karşı çıkmasının geldiği belirtiliyor.