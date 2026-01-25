ABD’nin uçak gemisi İran kıyılarında

İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestolar nedeniyle Tahran’daki rejimi tehdit eden ABD, Basra Körfezi’ne askeri yığınak yaptı. Geçtiğimiz hafta Çin Denizi’nden yola çıkan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden iki savaş gemisinin Basra Körfezi’ne girmek üzere olduğu bildirildi. Wall Street Journal’in haberine göre, ABD ordusunun “Vurucu gücü” olarak nitelendirilen uçak gemisinde, F-15 savaş uçaklarının yanı sıra F-35S savaş uçakları ve 1600 kilometre menzilli Tomahawk füzeleri bulunuyor. USS Abraham Lincoln’e eşlik eden iki savaş gemisinin de hava, kara ve deniz hedeflerini vurabilecek donanımlara sahip olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca, ABD’nin yeni sevkiyatlarla Ortadoğu’da son 8 ayın en yoğun askeri gücüne ulaştığı belirtildi. ABD ve İsrail, geçtiğimiz haziran ayında İran’a yönelik 12 gün süren hava saldırıları düzenlemişti. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, ABD’nin son sevkiyatlarıyla birlikte Ortadoğu’daki askeri konuşlanması haziran ayındaki durumun da üzerine çıktı.

İran’da ise ABD’nin askeri hareketliliğinin ardından bir teyakkuz hali hakim. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Ellerimiz tetikte” ifadeleri kullanılırken ülkedeki protestoların yabancı istihbarat servisleri tarafından istikrarsızlık oluşturmak için çıkarıldığı öne sürüldü. Açıklamada, yapılan soruşturmalar sonucunda 743 silahlı unsurun tespit edildiği belirtilerek, bu unsurların “10 ülkenin istihbarat servisleri tarafından desteklendiğinin ortaya çıkarıldığı” iddia edildi. Reuters’a konuşan üst düzey bir İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de İran’a yönelik yapılacak herhangi bir saldırıda, savaşın bütün bölgeyi kapsayacak bir hale geleceği yönünde uyardı. ABD’nin bölgeye yaptığı yığınağa dikkat çeken yetkili, “Bu yığınağın bize karşı bir savaş için yapılmadığını umuyoruz. Ancak eğer durum böyleyse herhangi bir saldırıya kapsamlı bir cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bütün kuvvetlerimizi tam alarm durumunda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.