Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade vermeye adliyeye geldi

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade vermeye adliyeye geldi

13:23 20/02/2026, Cuma
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı. Denizli, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda yeni isimler ortaya çıkarken, soruşturmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de adı geçmeye başladı.

Uyuşturucu partileri

Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli soruşturmaya şüpheli sıfatıyla eklendi.

İfade verecek

Denizli "uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Denizli, bu kapsamda ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Belediye Başkanı'nın burada ifade vermesi bekleniyor.




