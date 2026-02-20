Yeni Şafak
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

09:4320/02/2026, Cuma
DHA
İstanbul Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 22 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'nda bir adrese dün operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 22 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. 

Emniyete götürülen şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

