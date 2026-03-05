Lal Denizli'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "uyuşturucu" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı ve ifadelerine başvuruldu.

Ünlü isimlerin verdiği ifadeler sonrası Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de adı geçmeye başladı.

Bu kapsamda da CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

Geçtiğimiz hafta ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Denizli, daha sonra Adli Tıp'a kan ve saç örneği verdi.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu.

Sonuca göre, Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan testler negatif çıktı.







