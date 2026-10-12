Göçmen teknesi faciası
04:00, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı.
Cibuti açıklarında 8-9 Ekim gecesi göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15'i çocuk en az 139 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 84 kişi kayboldu.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dün yaptığı açıklamada Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere yola çıkan ve 305 kişiyi taşıdığı belirtilen teknenin alabora olmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. IOM'un açıklamasına göre, kazadan kurtulan göçmenler teknenin Cibuti'nin Obock kentinin kuzeyinde battığını aktardı. Hayatını kaybeden 139 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 84 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 52 erkek, 42 kadın ve 15 çocuğun bulunduğu bildirildi.
Gündem
Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Dört şüpheli tutuklandı
Gündem
Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 13 düzensiz göçmeni yakaladı
Gündem
Durdurulan otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı
Başlıklar :göçmenUluslararası Göç ÖrgütüCibuti