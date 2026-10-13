Siverek’te aniden bastıran yağmur sele neden oldu

Ankara-Şanlıurfa uçağında patlayıcı madde alarmı

Ankara-Şanlıurfa seferini yapan A Jet yolcu uçağı için patlayıcı madde uyarısı yapıldı. Şanlıurfa Havalimanı'na inen 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunan uçakta, yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.